新闻稿：中国微调贷款损失准备监管要求有望提升银行资产质量透明度--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2018年3月8日—标普全球评级今日表示，中国微调商业银行贷款损失准备监管要求，有望鼓励中资银行更加准确并及时地确认不良贷款。不良贷款透明度问题限制了中资银行的信用度。我们认为，新规或将激励银行加速处置不良资产并强化资本充足率。

中国银行业监督管理委员会（银监会）于2018年2月28日发布新规，将中资银行不良贷款拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，并将贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。

银行监管部门将按照一行一策的原则，在评估各银行的贷款分类准确性、处置不良贷款主动性及资本充足性后，明确单家银行的贷款损失准备监管要求。贷款分类越准确、不良贷款处置主动性越高、资本越充足的银行，其贷款损失准备要求就将越低，这与银监会过往采用的一策通用的方式有所不同。

标普全球评级信用分析师廖强表示：”新规有望大幅降低中资银行为达到此前的贷款损失准备要求而美化贷款质量的动机，在当前信用下行周期中，也将发挥拨备的逆周期调节作用。”

银监会于2011年出台了《商业银行贷款损失准备管理办法》，作为中资银行应对预期信用下行周期的逆周期举措。尽管此规定有诸多裨益，但其导致近年来中资银行的贷款分类准确性出现下降。这是因为随着信用周期下行，按组合方式计提的拨备在总拨备中的重要性变低，在拨备覆盖率监管要求依然为150%的情况下，确认不良贷款令银行在财务层面上难以承受。

中资银行贷款质量披露准确性不足的问题近年来愈加显着，具体表现为中资银行拥有大量逾期超过90天且未被减值的贷款。根据我们对中国50大银行（按资产规模排名）的调查显示，这些贷款约占银行2016年末不良贷款的13.6%。我们认为，由于此类贷款的分类取决于抵押品的评估价值，因此其格外容易受到不利经济环境的影响而发生问题。

我们认为，随着中国银行业稳步实施《国际财务报告准则第9号》（IFRS 9），当前逆周期的贷款损失准备要求可能会过时，因为这一新的财务准则要求银行对问题资产整个生命周期的预期信用损失进行拨备。

廖强表示：”只要最低拨备要求仍不完全考虑资产现金流及相关抵押品的经济价值，在财务上依然具有抑制性，那么此次微调就不会完全消除银行业低报不良贷款的动机。”

尽管如此，在中国加强政策监管以维护金融稳定的大背景下，我们将新规中依然体现的保守倾向视为监管层继续推进强化银行资产负债表的信号。

尽管我们预计中国的贷款拨备政策最终将变得更加灵活，但考虑到许多中资银行仍在调整贷款分类的过程中，我们认为目前维持相对较高的贷款损失准备监管要求仍是合理之举。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）