新闻稿：面对严厉调控部分中国开发商应对能力有所增强--标普

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香港，2017年6月19日—标普全球评级表示，中国前几大开发商比前几次下行周期期间更有条件应对接下来更加艰难的环境。这一观点见于今日发布的报告《中国房地产开发商面临放缓压力，但影响可控》。

“随着政府出台更多限制措施给炽热的房地产市场降温，随着融资渠道收紧，房地产行业可能会在2017年下半年和2018年经历一轮周期性下行。”标普全球评级信用分析师黄馨慧表示。

但政策利率仍远低于2014年、2011年前两次下行期间的水平。受评开发商平均融资成本从2012年以来下降了200多个基点，提高了它们的偿债能力和盈利能力。

“我们认为，土地储备充足、购地成本合理、融资渠道多元、销售执行强而有力的受评中国开发商，将在接下来12个月跑赢同行。”黄馨慧说。

经历一段时期的迅猛增长之后，中国政府正在严控房地产市场。2016年全国住房销售金额增长36%，2017年以来到目前为止继续呈现为正增长。

2017年3月份以来，限购城市数量扩大，一二线城市调控愈加严格。我们认为，这些限制措施加上政府近期抑制信贷增长和影子银行的行动，有可能冷却楼市、提高再融资成本。

“随着行业迎来更多调控措施，一些规模较小或扩张过快的开发商有可能倒闭、违约，从而加快行业整合。”黄馨慧说。

房地产企业延长了债务期限，但是2017年后到期的债务将大幅增加。因政府调控而发生流动性紧缩的风险，有可能带来很大的不确定性。黄馨慧说：“考虑到整个房地产行业再融资需求加强，信贷环境全面恶化的可能性是一个风险。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)