标普和惠誉维持英国信用评级不变 但就脱欧发出警告

路透伦敦10月27日 - 评级机构标准普尔和惠誉周五均维持英国信用评级不变，但仍不看好评级前景，因为该国在脱欧谈判中可能与欧盟达成比较糟糕的协议。

在褫夺英国的“AAA”顶级评级后，两家机构此次维持“AA”评级不变，展望为“负面”，警告有可能再次调降评级。

“负面展望所反映的是，围绕英国的退欧谈判，以及该国未来同欧盟这个最大商品和服务贸易市场之间的关系，将会继续带来制度和经济方面的不确定性，”标准普尔声明称。

如果标普认为英国无序脱欧的风险日益明确，或是海外投资者开始抽回英国赖以弥补巨额经常帐赤字的资金，该国评级可能被进一步调降。

惠誉表示，英国没有明确态度，欧盟也缺乏协商立场，更不要说距离2019年3月正式脱欧已经没有充裕时间，因此英国想要与欧盟达成有利协议的难度很大。

英国政府回应称，首相特雷莎·梅上月在佛罗伦萨的讲话为英国脱欧谈判注入了新的动力，欧盟内部现在已经开始为过渡期以及未来关系做准备。

“我们并不是对未来的挑战视而不见，而是对未来抱有乐观态度，因为达成一个好的协议符合双方利益，”一位政府发言人在声明中称。

两家评级机构均指出，在今年稍早举行一场毫无必要的提前选举，因而丧失议会多数优势后，特雷莎·梅政府目前处于弱势。

“这次大选结果可能削弱政治凝聚力，给这届政府能干多久也带来不确定性，”惠誉称。(完)