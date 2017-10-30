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标普意外调升意大利主权信用评等至“BBB” 展望维持稳定
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2017年10月30日 / 凌晨3点06分 / 1 天内

标普意外调升意大利主权信用评等至“BBB” 展望维持稳定

1 分钟阅读

路透罗马10月27日 - 债信评级机构标普周五意外将意大利主权信用评等上调至“BBB”，这是标普至少30年来首度调升意大利信用评级。

标普表示将意大利评级由之前的“BBB-”上调，是因为意国经济前景看好、投资增加、就业稳定增长，且负债累累的银行业情况改善。

标普继续维持意大利展望为“稳定”。

“经过了这么多年，标普终于将意大利评等调升。努力终于得到回报，”前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在推文中表示。

标普上调意大利评级之际，意大利各政党正加紧为全国大选做准备。意大利料在2018年3月举行大选。伦齐所在的民主党(PD)在民调中落后于反建制的五星运动和一个复活的中右党派。

标普上次在5月对意大利评级进行重新评估。

自那以来，意大利经济温和复苏，总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)领导的政府上月将今年经济增长预估上调至1.5%，4月时预估为增长1.1%。

意大利政府并将明年经济增长预估从1.0%上调至1.5%。本周稍早，意大利国家统计局公布，意大利10月企业和消费者信心触及多年高位，显示经济正在增强。

标普预计今年意大利经济增长1.4%，2018-2019年增长1.3%。

穆迪本月稍早确认意大利评级为Baa2。惠誉4月时将意大利评级从BBB+下调至BBB。(完)

编译 陈宗琦/杜明霞；审校 郑茵/张涛

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