新闻稿：2018年亚太区主权债发行额预计接近3万亿美元--标普

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新加坡，2018年2月23日—2018年亚太区各中央政府的长期商业债务发行规模将接近3万亿美元，其中日本融资份额占比将下降，中国份额将上升。标普全球评级今日发布的报告《2018年主权债：亚太区中央政府债务发行规模预计接近3万亿美元》如是表示，该报告对亚太区的21个主权政府或地区的债务融资规模进行预测。

标普全球评级信用分析师陈锦荣表示：“我们预计2018年主权债发行总体规模将大致持平于2017年。日本政府融资规模的进一步下降将由其他地区（特别是中国）发债规模的增加所抵消。”

亚太区主权政府长期商业债务融资总额的约74%（或2.1万亿美元）将用于到期债务的再融资，因此长期债务净融资额为7,630亿美元。鉴于此，我们预计2018年底亚太区主权政府的商业债务存量规模将升至15.7万亿美元，较2017年上升约6,300亿美元。若将双边和多边债务包括在内，债务存量将增至16.3万亿美元，较2017年也相应增长约6,300亿美元。

日本仍是亚太区主权债发行的主体，我们预计2018年底日本主权债在未到期的债务存量总额中的占比将达到62%。不过日本政府正通过逐步延长其未到期债务的期限，以解决大规模存量债务带来的再融资风险。基于此，我们预计日本在2018年债务发行总额中的占比将为59%。

中国是亚太区的第二大借款国，其借款额在长期商业借款总规模中的占比将从2017年的20%上升至今年的24%。

陈锦荣表示：“由于中国政府进一步推进企业去杠杆和产能过剩行业的去产能，我们预计今年中国政府将维持相对较大的财政赤字，以支持经济增长。”

我们预计2018年在主权政府商业债务融资总额中，“AAA”评级主权债占比将为4.9%，与此同时，“BBB”评级及低于该评级的主权债占比预计约为12.2%。

上述预估仅针对标普全球评级提供评级的21个亚太区主权政府或地区。我们的预估专注于以中央政府名义发行的债务（或根据我们的主权评级方法论评级的政府），且在多数情况下排除地方政府和社会保障债务，以及由其他公共机构发行的债务和政府担保的债务。就商业债务工具而言，我们对长期借款的预估包括期限超过一年的债券，不论其是公开发行还是私募出售，以及商业银行贷款。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)