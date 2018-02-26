新闻稿：研究预计2018至2022年亚太地区将迎来1.1万亿美元受评公司债务到期--标普

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新加坡，2018年2月26日—2018至2022年，亚太地区金融类和非金融类公司债务到期规模预计将达到1.1万亿美元，约为全球同期到期公司债务总量的11%，标普全球评级近期发布的报告《亚太地区再融资研究：2020年受评公司到期债务规模或见顶于2530亿美元》如是表示。

亚太地区将在2020年迎来公司债务到期高峰，按计划到期债务规模将从2018年的2,060亿美元跃升至2,530亿美元。其中，近2/3的债务来自日本、澳大利亚和新西兰，另外约19%来自中国大陆。亚太地区绝大部分的受评债券为投资级（“BBB-”及以上），在融资成本上升的背景下，发债人为“锁定”投资级评级带来的较低融资成本，债务期限往往更长。

标普全球固定收益研究团队董事总经理Diane Vazza表示：“鉴于目前的融资环境较为宽松，我们预计再融资需求整体可控，特别是对于那些投资级受评发债企业来说更是如此。”

Diane Vazza表示：“亚太区面临的主要信用质量风险，包括中国多年以来依靠债务扩张刺激经济增长所遗留的债务，以及房地产和资产的估值。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)