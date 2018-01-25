新闻稿：标普全球评级发布中国“保险行业与国别风险评估”最新报告

(注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。)

香港，2018年1月24日—标普全球评级1月23日分别发布了两篇“保险行业与国别风险评估”（IICRA）报告，一篇是关于中国人寿保险行业，一篇是关于中国财产保险行业。

我们将中国寿险行业和财险行业的行业与国别风险均评为中等。在2015年底，我们将中国寿险行业的信用趋势评为负面。

中国经济规模日益增长、资本市场不断走向成熟、政策体系虽然还在演化但总体仍然有效，这些因素都支持我们对其国别风险的评估。

我们认为，随着中国人均收入的提高和人口老龄化，中国寿险行业将受益于养老保险、医疗保险和长期保障型保险产品需求的增加。同时，中国寿险行业还拥有较高的监管和运营的准入壁垒。然而，许多中国的寿险公司因资产的久期比较短而面临着很高的资产负债错配风险。我们注意到，越来越多的中国保险公司为提高收益率而增加了流动性低、信用风险高的资产配置比例。

我们预计中国财产保险行业仍会保持强劲的增长势头，但增长速度相较过往将有所减缓。我们预计，随着商车费改的继续推进和新车销售放缓，车险业务增长速度将趋于缓和。考虑到新成立险企需经过冗长的审批流程，我们认为中国财险行业与寿险行业一样，都拥有较高的监管准入壁垒。

我们预计，随着承保利润空间的缩窄，财险行业整体盈利能力的波动性将会增加。为了提高盈利能力，财险公司的投资行为正变得越来越激进。

中国的巨灾风险敞口和城镇地区的承保风险集中情况仍是未经考验的。我们认为，由于中国政府已经采取了措施来促进农业保险和地震保险的发展，巨灾敞口的保障程度将会逐步增加。

我们认为，中国风险导向的偿付能力体系（“偿二代”）将会改善中国保险业的公司治理水平和透明度。整个行业的风险管理意识已经得到了加强。我们预计监管体系将会进一步完善，以适应增长迅速并且充满活力的中国保险市场。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)