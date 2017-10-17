西班牙高等法院下令拘押分裂主义组织领袖 表明当局态度愈加强硬

路透马德里/巴塞罗那10月16日 - 西班牙高等法院周一下令拘押了两个最大分裂主义组织的领袖，表明了当局愈加强硬的态度，西班牙当局进一步接近对加泰罗尼亚地区实行中央管辖，以阻拦该地区的独立行动。

这是自10月1日加泰罗尼亚地区独立公投以来，首次发生分裂主义阵营最高领导人物被拘押的情况；高法下令逮捕加泰罗尼亚国民大会(Catalan National Assembly/ANC)和草根组织Omnium运动的领导人，且在暴动指控调查出结果之前不得保释。

检方指控ANC和Omnium领导人Jordi Sanchez和Jordi Cuixart是上月的独立抗议活动中的核心人物；抗议者当时将西班牙国民警卫队围困在巴塞罗那的一栋建筑中，并损毁了其车辆。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)发推文评论称：“西班牙政府拘押组织和平示威的加泰罗尼亚民间团体领袖。令人沮丧的是，我们又出现了政治犯”--意指过去的军人独裁。

最高法院还禁止加泰罗尼亚警察局长Josep Luis Trapero离开西班牙，并收缴其护照，同时调查他涉嫌煽动，但并未下令拘捕。

西班牙政府之前发出最后通牒，要求普伊格蒙特澄清他上周在演讲中是否已单方面宣布独立，普伊格蒙特周一未予回复。欧洲各国政府和金融市场对双方的对抗愈发警惕。

普伊格蒙特需在周四前放弃原有立场。(完)