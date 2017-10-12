西班牙首相给予加泰罗尼亚领导人八天时间考虑放弃独立

路透马德里/巴塞罗那10月11日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权，直接由中央政府管辖。

此举可能加剧马德里当局与泰罗尼亚地区政府之间的对立局面，但也暗示着，这场1981年西班牙未遂军事政变以来的最大规模政治危机或许有解决之道。

在启动宪法第155条、获授权解散泰罗尼亚地区政府之后，拉霍伊或将要求提前举行地方选举。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二晚间象征性地宣告独立，但随后便称暂缓正式宣告独立，呼吁与马德里当局谈判。

拉霍伊在电视讲话中表示，内阁决定正式要求加泰罗尼亚政府确认是否已宣布独立。

拉霍伊稍晚对西班牙议会表示，加泰罗尼亚政府须在10月16日周一0800 GMT之前作出回答。若到时普伊格蒙特确认宣布独立，他还将获得额外三天时间修改决定，即在10月19日0800 GMT以前。否则，宪法155条将被启动。

分析师称，尚不清楚加泰罗尼亚政府是否会回应这个要求，但其现在面临难题。

若普伊格蒙特确认宣布独立，那么中央政府将介入。若他称未宣布独立，则极左翼党CUP可能撤除对普伊格蒙特少数政府的支持。(完)