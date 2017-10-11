焦点：加泰罗尼亚领导人未正式宣布独立 留时间与西班牙当局谈判

路透巴塞罗那10月10日 - 西班牙加泰罗尼亚地区领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在自治区议会的演讲令聚集在外面的数千名独立支持者失望，他们原本期待能听到议会单方面宣布该地区独立。

普伊格蒙特一直处于各方的巨大压力之下。西班牙政府威胁称若普伊格蒙特继续推进地区独立，政府将采取强硬行动，其中可能包括由马德里当局直接管理加泰罗尼亚。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)政府和欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)都敦促普伊格蒙特不要宣布独立。法国总统马克龙则回绝了普伊格蒙特有关欧盟调停的呼吁，称他相信马德里当局能够处理这一情况。

加泰罗尼亚自治区政府曾表示，有90%的投票者都支持独立；但投票率仅有43%，因许多反对独立的选民都留在家中未去投票。西班牙警方介入并关闭投票站，造成数百人受伤。

普伊格蒙特对巴塞罗那地区议会称，投票结果证明独立具备民意基础。

“我认为...这个民意所赋予的使命是加泰罗尼亚以共和国的形式成为一个独立国家，”他在重重警力护卫下在议会发表此番演说时，掌声不绝于耳。

“为了在未来几周进行对话，我提议暂时搁置宣布独立，若不这么做，将不可能达成一个有共识的解决方案。”

他与当地其他政治人物稍后签署一文件宣示加泰罗尼亚具有“完整主权”，但目前不清楚这项举动是否有任何法律价值。

加泰罗尼亚僵局是西班牙自1981年军方政变失败以来最严重的政治危机。

西班牙政府计划在周三决定对加泰罗尼亚问题的下一步举措，首相拉霍伊正在和其他政党讨论该如何行动。

**普伊格蒙特讲话后股市上涨**

普伊格蒙特发表讲话后，全球股市上扬，美股创下记录新高。美国公债价格则缩减涨幅。

不过一些分析师称，普伊格蒙特的立场将延长加泰罗尼亚僵局带来的不确定性和风险。

加泰罗尼亚危机令该地区乃至整个西班牙都出现深度割裂。独立公投前的民意调查显示，约有40%的加泰罗尼亚居民支持独立。

加泰罗尼亚拥有自己的语言和文化。该地区若独立将给西班牙带来巨大打击，令该国失去五分之一的经济产出和超过四分之一的出口额。

部分加泰罗尼亚大企业本周已将总部迁出该地区，如果普伊格蒙特宣布独立，还有一些企业也会搬离。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)要求加泰罗尼亚领导人尊重宪法秩序，不要宣布妨碍对话的决定。

加泰罗尼亚议会内部支持独立的党派之间也存在分歧，一些人希望采取激进的行动，而另一些人则呼吁进行和解。

支持独立的极左翼人民团结党(CUP)是否会继续大力支持加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特政府，这一点还不明朗。

普伊格蒙特表示，自公投以及在国家或国际层面提出协商建议以来，已经提出了各种调解建议。

但拉霍伊排除调解做法，称他不会与加泰罗尼亚地区的领导人对话，除非他们放弃宣布独立的想法。

西班牙副首相萨恩斯(Soraya Saenz de Santamaria)周二表示，如果普伊格蒙特希望展开协商，就应该回到法律道路上，他没有权力强行与中央政府进行调解。(完)