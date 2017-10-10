西班牙加泰罗尼亚储户到西班牙其他地区开设银行账户

路透西班牙弗拉加10月9日 - 西班牙加泰罗尼亚地区一些居民周一将银行账户转移到西班牙其他地区的银行和分支机构，目的是在加泰罗尼亚宣布独立并脱离欧盟的情况下，保护他们的存款。

弗拉加是阿拉贡自治区的一个乡村小镇，紧挨着加泰罗尼亚。Caixabank(CABK.MC)和西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)的几十位客户周一一早抵达弗拉加，并排了几个小时的队来开设账户。

如果加泰罗尼亚宣布独立，那么也将脱离欧盟以及欧盟提供的消费者保护措施，这成为一些储户心中不确定性和担忧的来源。

Caixabank发言人周一对路透表示，没有存款外逃，有很多人到该行分支询问存款情况但还是决定将钱存在该行。

总部设在毕尔巴鄂的BBVA在危机期间并购了多家加泰罗尼亚的银行，已成为Caixabank之后的该地区第二大银行。BBVA未予置评。

即便加泰罗尼亚在独立后仍坚持使用欧元，正如非欧盟成员国科索沃和黑山共和国的做法，但该地的银行将无法继续接受欧洲央行的监管，后者的存款保险计划为欧元区的银行客户提供保护。

加泰罗尼亚地区最大的银行--Caixabank和Banco Sabadell (SABE.MC)在10月1日公投后将法定所在地迁至西班牙其它地区，这样即使加泰罗尼亚确实决定脱离西班牙，他们仍能受到欧洲央行的监管。(完)