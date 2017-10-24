加泰罗尼亚警告称当地公务员不会听从西班牙中央政府直辖命令

路透马德里10月23日 - 西班牙加泰罗尼亚方面周一表示，相信包括警察在内的所有地方官员都将反对中央政府将该地区收归直辖的企图。这场纷争正引起欧洲盟国的担忧。

西班牙政府已动用宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地方政府并强制选举，以挫败独立运动。国会参议院将于周五对实施直接管辖一事举行投票表决。

但分裂运动领导人表示，10月1日的公投结果赋予他们宣布从西班牙独立出来的权力。这次公投共有43%的选民进行了投票。

“并不是我们要违抗(命令)，这不是个人的决定，这是700万人民的决定，”加泰罗尼亚地方政府外交事务负责人Raul Romeva对英国广播公司(BBC)表示。

Romeva被问及他是否相信，包括警局在内的所有政府机关都将听从加泰罗尼亚地方政府发出的命令，而不会听命于西班牙政府。

“从这个角度来说，我毫不怀疑，所有加泰罗尼亚的公务员将听从即将到位的(加泰罗尼亚)民选合法政府机关的指令，”他说。

欧洲国家已开始担心，这场危机可能波及欧洲大陆的其他地方。

意大利北部的两个富庶地区周日投票以压倒性多数同意扩大自治，不过这些公投并不违反宪法，对中央政府也没有约束力。比利时佛兰德斯的分裂主义活动也非常活跃；法国科西嘉岛长期以来也在闹分裂。

上周欧盟峰会上，各国领导人力争最大程度淡化这场危机的影响，称这是国家内部事务。(完)