西班牙外长呼吁加泰罗尼亚民众接受中央政府的决定

路透巴塞罗那10月22日 - 西班牙政府呼吁加泰罗尼亚民众接受马德里当局的决定，中央当局决议解散该地区政府并进行接管；值此之际，该国数十年来最大的政治危机进入关键性的一周。

西班牙外长周日作出上述呼吁；时值马德里当局上日誓言采取空前的举动，解散加泰罗尼亚政府，以阻挠该地区寻求独立，平抚欧元区核心区域的不安情绪及经济动荡。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)拒绝接受马德里当局的决定，数以千计支持独立的民众周六在巴塞罗那进行示威活动。马德里当局的决定将于本周执行。

加泰罗尼亚地区议会议长Carme Forcadell表示不接受中央政府的做法，并指责首相拉霍伊的做法形同一场“政变”。

西班牙外交部长Alfonso Dastis周日回应称，希望加泰罗尼亚地区服从中央政府。

“政府试图尽力所做的一切，是要恢复法律秩序，恢复宪政以及加泰罗尼亚法规，并把这作为基础，”Dastis对BBC电视表示。

“我们将成立行政机关，依据加泰罗尼亚的法律与常规，管理当地的日常事务...我希望所有人都不要理会他们给出的任何指令，因为他们根本没有法律权限那么做。”

Dastis同时也希望安抚当地人，称中央政府不会逮捕独立领袖，尽管本月有两名重要的分离主义者因被指控煽动罪而遭法庭下令拘捕。

“我们不会逮捕任何人，”他说。

加泰罗尼亚地区议会料周一决定何时开会。

加泰罗尼亚地区几家有影响力的报纸周日要求普伊格蒙特在中央接管前提前举行选举，以解决危机。

但报纸El Periodico周日公布的民调显示，提前选举或许会产生与上次在2015年进行的选举类似的结果，当时支持独立的党派结成联盟，组成占少数的政府。

但加泰罗尼亚政府发言人Jordi Turull通过该地区广播表示，这不是一个选项，并暗示议会可推进独立。(完)