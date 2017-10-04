西班牙加泰罗尼亚最快将于周末宣布独立--自治区主席

路透巴塞罗那10月4日 - 加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，当地最快将在本周末宣布脱离西班牙独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，该国历时不长的民主基础受到威胁。

这场宪政危机已经冲击欧元及西班牙股债市，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的西班牙事业西亚特(喜悦汽车/SEAT)周二警告称，营运活动将因抗议事件而受到干扰。

加泰罗尼亚的Caixabank(CABK.MC)以及西班牙经济部长在此同时试图安抚银行客户，称其存款安全无虞。

普伊格蒙特向英国广播公司(BBC)表示，在上周末公投统计选票过后，他领导的政府将要求区域议会宣告独立。相关报导是在周三出刊，而西班牙政府已经宣告上周的公投违法。

就在周二，西班牙国王费利佩六世还批评了分离主义领导人，称他们损害了民主原则并撕裂加泰罗尼亚社会。周日的投票引来西班牙警方的打压，而后又造成数万名市民的抗议活动。

“在正式结果出炉后，我们将在48小时内宣布独立，”普伊格蒙特在接受英国广播公司(BBC)网站采访时表示。

“一旦在周末我们获得了所有的投票，(事情)可能就会结束了，所以我们可能会在周末或在下周初有所行动。”

普伊格蒙特将于周三1900GMT发布一项声明。(完)