西班牙加泰罗尼亚领导人不接受中央政府将该地区收归直辖的决定

路透马德里/巴塞罗那10月21日 - 加泰罗尼亚领导人周六表示，他们不会接受西班牙政府对该地区直接管辖。这场政治危机已影响到西班牙经济并引发持续动荡担忧，目前并无缓解迹象。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，拉霍伊此举是自西班牙军事独裁结束以来“对加泰罗尼亚人民最恶劣的攻击”。

这是西班牙恢复民主以来，中央政府首次动用这种权力对地方政府实施控制。

拉霍伊称必须结束这场危机。危机对国家构成破坏，并导致这个欧元区第四大经济体调降经济增长预估。

普伊格蒙特在参加和平示威后表示不接受中央政府这一做法，但也没有说在中央直接管辖生效前，他会将威胁付诸实施以推动独立。

“我要求(加泰罗尼亚)议会召开全体会议，届时对这种清算我们政府和民主的企图，我们将能够代表公民权利作出决定，并采取相应行动，”普伊格蒙特在电视讲话中称。

虽然获得主要在野党和国王菲利佩(King Felipe)的支持，但拉霍伊还需要西班牙参议院授权才能实行直接管辖。

参议院定于下周五进行投票，如果投票通过，将允许中央政府全面管控加泰罗尼亚地区的财政、警力、公共传媒，并对该地区议会权力实行最长六个月的限制。这可能会给独立运动以发挥的空间。

加泰罗尼亚地区议会议长Carme Forcadell表示不接受中央政府的做法，并指责拉霍伊的做法如同是一次“政变”。

加泰罗尼亚议会料于周一决定，是否开会正式宣布加泰罗尼亚以共和国形式独立。

加泰罗尼亚媒体曾报导，普伊格蒙特可能解散地区议会，在下周五前举行选举。根据加泰罗尼亚法律，选举将在两个月内举行。这将使得普伊格蒙特举行选举的时间早于拉霍伊的设想。(完)