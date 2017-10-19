西班牙加泰罗尼亚与中央政府对峙料趋严重 双方都走强硬路线

路透马德里10月19日 - 西班牙中央政府和加泰罗尼亚地区之间的政治对峙势必在周四达到前所未有的程度，届时双方的政治领袖料将严守对支持者的承诺，在有关该地区前途的问题上坚持强硬立场。

如果加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)不能在0800GMT之前撤回他上周含糊其辞的独立表态，则西班牙首相拉霍伊将把该地区收归中央政府直接管辖。这将是西班牙自1970年代末回归民主制度以来从未出现过的情况。

普伊格蒙特周三晚间对其所在党派的成员表示，如果拉霍伊暂时中止加泰罗尼亚的政治自治，他不仅不会退缩，而且还将更进一步、更加正式地宣布独立。

还不清楚他会在何时以及以何种方式正式宣布独立，能否得到地区议会的支持也不确定，尽管许多赞成独立的议员已公开表示，他们希望在加泰罗尼亚地区议会举行一次投票表决，以示隆重。

拉霍伊若诉诸于1978年宪法的第155条，在自治区违法的前提下，就可以接管该自治区，但这将至少要等到下周初才能完全生效，因还需要先经过议会的批准，对于想要单方面独立的分离主义者来说，这提供了些许最后一刻的回旋余地。

然这样的前景已经引发对社会动荡的担忧，导致西班牙这个欧洲第四大经济体下修其经济成长预估，并殃及欧元表现。

宪法第155条的条款有模糊之处，这可能带来进一步的不确定性。

理论上，马德里可以将地方政府解职，设立新的团队，控制警方和财政，并举行提前大选。

但一些加泰罗尼亚政府成员已经对宪法的这番解读提出质疑，表明对峙情况可能会延续至少好几天。(完)