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分离派政党赢得加泰罗尼亚议会选举 西班牙政府和欧盟受挫
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December 22, 2017 / 7:03 AM / 4 days ago

分离派政党赢得加泰罗尼亚议会选举 西班牙政府和欧盟受挫

1 分钟阅读

路透巴塞罗那12月22日 - 西班牙加泰罗尼亚分离派政党在周四议会选举后看似会重新掌权，这令该国政治危机加剧，首相拉霍伊和支持拉霍伊的欧盟领导人遇挫。

目前计票接近全部完成，分离派政党在加泰罗尼亚议会赢得微弱多数席位，西班牙政治紧张情势可能因此拖延下去。这种紧张情势已经损及西班牙经济，并促使企业离开该地区。

在解散加泰罗尼亚地方政府后，拉霍伊宣布举行该地区的议会选举，他曾希望“沉默的大多数”选民在选举中能够给分离派致命一击，但他这种强硬做法却适得其反。这次议会选举事实上是一次独立公投。

这一意外结果为加泰罗尼亚独立派领导人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)重新掌权奠定基础。拉霍伊解散加泰罗尼亚地区政府后，普伊格蒙特出走布鲁塞尔。西班牙检方指控普伊格蒙特煽动骚乱，若他回国可能会被逮捕。

这一结果令全球市场不安，导致欧元走软，股市人气受抑。之前的民调原本预测，分离派不会取得多数席位。

分离派政党在135个席位中赢得70个，普伊格蒙特所在Junts Per Catalunya(Together for Catalonia)党仍是最大分裂势力。

反独立党派公民党(Ciudadanos)赢得最多票数，但无奈其他反独立政党的得票情况较差，包括拉霍伊的人民党以及社会党等。

周四的投票率触及纪录高位，超过83%的加泰罗尼亚合格选民参加了投票。(完)

编译 杜明霞/刘秀红；审校 张荻/蔡美珍

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