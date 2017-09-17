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西班牙加泰罗尼亚地区逾700位市长无视法庭 继续支持独立公投
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2017年9月17日 / 早上8点31分 / 1 个月前

西班牙加泰罗尼亚地区逾700位市长无视法庭 继续支持独立公投

1 分钟阅读

路透巴塞罗那9月16日 - 西班牙加泰罗尼亚地区超过700位市长周六齐聚巴塞罗那，确认支持计划进行的独立公投。此前马德里方面宣告本次公投违法。

加泰罗尼亚政府计划在10月1日举行该地区的独立公投，尽管西班牙政府强烈反对，并在宪法法院对投票发起挑战。

这些市长们与加泰罗尼亚地区领导人Carles Puigdemont会面，展现不服从的态度。本周稍早西班牙检方警告称，官员若参与公投的任何准备活动，可能被指控涉嫌非暴力反抗(公民不服从,civildisobedience)、滥用职权和滥用公共资金。

西班牙检方周三传唤超过700位市长，这些市长此前同意为公投提供市政场所。检方称，若被传唤的市长不予回应，警方应该进行逮捕。

这些市长们在巴塞罗那市中心集会并发表演讲，承诺继续支持公投。

巴塞罗那市长Ada Colau在市政厅发表简短讲话，谴责马德里方面对此次危机做出的回应。此前Colau与加泰罗尼亚地区政府达成协议，允许公投投票在本市进行。

据独立市政联盟(Association for Municipalities for Independence，AMI)，目前948位市领导人中有740位已表示同意为此次公投提供市政场所。(完)

编译 艾茂林; 审校 张明钧

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