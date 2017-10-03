焦点：加泰罗尼亚地区领导人呼吁国际社会调停其与西班牙政府的冲突

路透马德里/巴塞罗那10月2日 - 西班牙加泰罗尼亚地区分离派领导人周一呼吁国际社会出面调停该地区与中央政府之间的冲突，前一日警方为驱散该地区独立公投，使用了警棍并发射橡皮子弹，有数百人受伤。

公投结果显示，支持独立的票数占压倒多数。这场公投被西班牙政府宣布为非法，并受到反脱离派的抵制。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，本次投票的结果有效，必须得到执行。

“这不是一个内部问题，”他周一在记者会上称，“很明显，我们需要调停”。他并补充说：“我们不想要一场头破血流的分离...我们希望与西班牙政府之间建立起全新的理解。”

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)会见了其他政党领导人，其保守派政府签署一项声明，称正在寻求共同回应这场危机。声明称，拉霍伊并与欧洲其他国家领导人进行谈话，感谢他们支持西班牙的宪法秩序。

在巴塞罗那，数百名学生聚集在中央广场抗议周日的警察镇压行动，他们挥舞着加泰罗尼亚旗帜，高呼支持独立的口号。

政府镇压行动“动用国家暴力，引发的极权主义情况不可接受，”一位名叫Albert Lopez学生称。后来在巴塞罗那西班牙国家警察局总部外面举行了另一场抗议活动。

巴塞罗那其他地方的生活接近恢复正常，但暴力显然让民众感到震惊，可能让支持独立的人士态度更加强硬。

“现在与政府没有展开对话的可能性。我们对此态度明确，”一位不愿具名的51岁退休工人称。

位于西班牙东北部的加泰罗尼亚是该国最富裕的地区，拥有自己的语言和文化，数年来那里期望独立的少数派不断壮大。西班牙当局称，宪法禁止分裂且是不可协商的。

如果加泰罗尼亚地区议会利用投票结果做为单方面宣布独立的理由，正如该地区制定、但西班牙政府反对的公投法中所预见的那样，则危机可能进一步加深。

计票作业已完成95%，加泰罗尼亚当局表示在534万注册选民中有226万参加了投票，其中投下“赞成”票的比率达90.1%。

周日投票前的民调显示，脱离西班牙的支持率仅在40%左右，但多数反对者预期将拒绝参加投票。西班牙政府甘冒分离主义支持度增加的风险，采取了暴力镇压的措施。

违抗法庭命令举行公投的普伊格蒙特，呼吁拉霍伊表态是否赞成调停；普伊格蒙特还表示调停应由欧盟进行监督。他说欧盟对于此事一直畏首畏尾，缺乏勇气。

一名欧盟发言人拒绝表明欧盟方面是否会出面调停，不过由欧盟对其成员国内部事务进行调停的情况相当罕见。

其他欧洲国家领袖大多避而不谈，将此事视为西班牙内政问题，不过一些领袖对暴力行为发出警告。

**普遍反对**

拉霍伊周一同社会党党魁桑切斯(Pedro Sanchez)及中间派的Albert Rivera召开了会议。

Rivera呼吁拉霍伊暂停加泰罗尼亚的自治权，在该地区举行选举来改变其以民族主义者为主导的政府。马德里方面没有排除这种可能性。

桑切斯则敦促拉霍伊启动同普伊格蒙特的对话。拉霍伊对加泰罗尼亚的分离主义持强硬立场。社会党在一份声明中称，桑切斯不赞成警方周日致使多人受伤的做法。

支持独立的组织及加泰罗尼亚的工会周日呼吁周二在该地区举行大罢工，西班牙的两个最大工会联盟--General Union of Workers(UGT)和Workers’ Committees(Comisiones Obreras)则远离此事。

加泰罗尼亚的独立运动在西班牙其他地区遭到强烈反对。周末，从萨拉戈萨(Zaragoza)到马德里，许多城市举行了支持团结统一的示威活动。

“我不赞成警方对民众的做法，但话说回来，当你干非法的事情时，那就得承担风险责任，”马德里居民Gemma Lopez说。

**市场震荡不安**

若对这个750万人口的地区实施中央控制，可能伤害西班牙经济自多年衰退中的复苏。金融市场为之震荡不安。西班牙借贷成本激升，绩优股指数跌1.2%。

评级机构惠誉称，加泰罗尼亚公投的对抗性质提高了西班牙短期政治风险，将使得找出协商解决方案更为复杂。但惠誉认为加泰罗尼亚脱离西班牙是极不可能的。

加泰罗尼亚是西班牙的工业和旅游业重地，占全国经济总量的五分之一。该地区是大众汽车、雀巢等大型跨国企业的生产基地，欧洲成长最迅速的海港也在加泰罗尼亚。尽管这个地区已拥有高度自治权，但其税收对西班牙国家预算十分重要。

加泰罗尼亚公投事件让拉霍伊不得不推迟关于明年预算的讨论，此前一个重要政治团体称在问题解决前，将撤回对拉霍伊少数政府的支持。

但其他党派则和他一样，也反对加泰罗尼亚脱离西班牙，这暗示拉霍伊的地位并无危险。

这次公投遭到西班牙宪法法院否决，其裁决公投不符合1978年宪法规定，因此公投不具有合法地位。

西班牙股市重挫reut.rs/2yiEVuu

加泰罗尼亚独立公投相关图表tmsnrt.rs/2xMiFZq

(完)