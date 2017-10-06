焦点：西班牙宪法法院下令加泰罗尼亚议会暂停开会 阻挠其宣布独立

10月5日，西班牙巴塞罗那，加泰罗尼亚议会议长Carme Forcadell在议会大厦内会见记者并讲话。REUTERS/Yves Herman

路透巴塞罗那/马德里10月5日 - 西班牙宪法法院周四下令暂缓加泰罗尼亚地区议会下周一的会议，令该地区单方面宣布脱离西班牙独立的计划面临质疑。

加泰罗尼亚议会议长Carme Forcadell指责西班牙政府利用法院解决政治问题，并表示该议会不会接受审查。但她称，议会领袖尚未决定是否违抗宪法法院的命令并照常开会。

宪法法院的暂停开会命令进一步加剧了西班牙这场自1975年以来最严重的危机。但西班牙金融市场上涨，因投资者认为该命令或可避免加泰罗尼亚直接宣布独立，至少暂时可以。

西班牙首相拉霍伊呼吁加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)放弃独立计划，否则恐将带来“更大的不幸”。

加泰罗尼亚分离派政治人士已宣称将于下周一的议会会议上单方面宣布独立。该地区上周日举行了独立公投，但并未得到西班牙政府允许，而且西班牙警察为阻止投票还动用了武力。

宪法法院表示，同意考虑反对脱离西班牙的加泰罗尼亚社会党(Catalan Socialist Party)提出的法律质疑。

在法院决定的消息出炉后，原先受到加泰罗尼亚政治动乱冲击的西班牙股市和债市均走强。股市IBEX指数上扬2.5%，西班牙10年期公债收益率下跌。

西班牙经济部长德金多斯在接受路透采访时表示，动乱正在伤害到加泰罗尼亚地区。

“由此造成的不确定性正在让加泰罗尼亚地区所有投资项目陷入停顿。我相信，目前在形势明朗之前，没有任何国内外投资者会参与新投资项目。”

加泰罗尼亚一些大企业开始采取行动，将注册总部迁移到西班牙的其他城市。

西班牙第五大银行Sabadell(SABE.MC)称，该行董事会在周四的特别会议上决定将注册总部迁往阿利坎特。

据一位知情消息人士称，西班牙第三大银行Caixabank(CABK.MC)董事会将在周五举行会议，研究将法律基础从加泰罗尼亚转出的可能性。

两位消息人士透露，西班牙政府周五将批准一项法令，提高企业将法律基础从加泰罗尼亚转出的便捷度。此举可能会对加泰罗尼亚的财政形成严重打击。

消息人士表示，这项新法令是为Caixabank量身打造的，将可让该行在不举行股东会议的情况下调整法律基础和税基。

独立公投前的民意调查显示，加泰罗尼亚只有约40%的少数人支持独立。但多数人希望举行公投，而警察对该地区的暴力镇压激怒了所有加泰罗尼亚人。(完)