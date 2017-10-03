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（更正）加泰罗尼亚街头暂时平静 首相拉霍伊面临重大宪政危机
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2017年10月2日 / 早上8点30分 / 15 天前

（更正）加泰罗尼亚街头暂时平静 首相拉霍伊面临重大宪政危机

1 分钟阅读

（更正：因译文有误，标题和内文中西班牙首相中文译名应为“拉霍伊”，非“霍伊”）

路透巴塞隆纳10月2日 - 西班牙加泰罗尼亚周日举行独立公投，最快可能本周宣布独立，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)面临数十年来最大宪政危机。

加泰罗尼亚首府巴塞罗那周一的街头平静，但多家报纸评论文章表示，这场公投势必引爆西班牙政府与加泰罗尼亚之间的重大冲突。这场公投已遭法院判决违法，但加泰罗尼亚官员表示，90%选票支持独立。

“情况可能全面恶化，”立场温和的加泰罗尼亚报纸La Vanguardia一篇评论文章称。西班牙警方动用警棍及橡胶子弹阻止公投投票，爆发流血冲突，加泰罗尼亚官方称约有840人受伤。

“我们正进入罢工及街头抗议不断的时期...将有更多运动，更多镇压。”

加泰罗尼亚是西班牙的工业和旅游业重地，占全国经济总量的五分之一。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周日表示，选民取得了独立的权利，并称他将向加泰罗尼亚议会提交公投结果，议会届时有权力进行宣布独立的动议。

普伊格蒙特的说法尚未构成宣布独立，但已为拉霍伊带来重大挑战。根据宪法，拉霍伊有权力关闭加泰罗尼亚政府，在举行新的选举之前，由中央政府接管。

但这会加剧加泰罗尼亚地区的紧张情势。

主要投行预测，最终将以拉霍伊给予加泰罗尼亚更多自主权，使这场危机获得化解。(完)

编译 蔡美珍；审校 张明钧

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