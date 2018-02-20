焦点：西班牙经济部长被选为欧洲央行副总裁 为德国人任总裁铺路

路透布鲁塞尔2月19日 - 欧元区各成员国财政部长周一选择西班牙经济部长德金多斯在5月接替欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧，此举可能会提高德国人在明年担任ECB总裁职位的可能性。

选择一位南欧人担任副总裁增加了诸如德国央行总裁魏德曼等欧洲较北国家的人在2019年接替德拉吉担任ECB总裁的可能性。这可能会影响ECB的超宽松货币政策。

“欧元集团今日支持德金多斯作为ECB副总裁的候选资格，”欧盟在财长们简短讨论后发表的一则声明中说。

在被选为ECB副总裁后，德金多斯称，他将在数日内辞去西班牙经济部长的职务。

部长们称，欧盟领导人应当会在3月22-23日的例行峰会上敲定对德金多斯的任命。

选择一位南欧官员担任副总裁，可能为魏德曼明年当选欧洲央行总裁铺平道路。

“看起来是这种情况，”欧元区一位官员称。“这是一场博弈，而且我们还不知道所有参与者。连恩是首席经济学家的上佳人选，而魏德曼的位置取决于2019年重要岗位的分配。”

“重要岗位”包括欧盟执委会主席、欧洲理事会主席和欧洲议会议长。这些岗位都将于2019年换帅。

选择德国央行总裁担任欧洲央行总裁可能会比较棘手。尽管魏德曼被认为是顶尖的央行总裁，但他反对欧洲央行的超宽松货币政策，与一些官员存在分歧。超宽松货币政策被认为促进了经济复苏。(完)