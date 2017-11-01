原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证

路透布鲁塞尔/马德里10月31日 - 已被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二同意西班牙中央政府接管该自治区时所提的改选日期，但称将继续争取独立。

西班牙高等法院向普伊格蒙特和原自治区政府13名成员发出传票，要求他们在周四和周五到马德里作证。高院开始处理针对这些人的叛乱、煽动及背信罪的指控。

根据西班牙法律，法官之后将决定是否收押普伊格蒙特，等候调查和可能的审问。

普伊格蒙特在加泰罗尼亚自治区议会周五单方面宣布独立后前往布鲁塞尔，目前还不清楚他是否将接受传唤，至马德里法院出庭。

Belga通讯社报导，比利时的危机中心表示，正在评估普伊格蒙特在该国停留期间，是否有必要由政府给予保护。

普伊格蒙特周二稍早表示，唯有获得西班牙政府的某些“保证”后才会返回国内，不过并未具体说明是哪些保证。

普伊格蒙特宣布将接受12月21日的地区选举，表明西班牙政府至少暂时在旷日持久的加泰罗尼亚争斗中占上风。

本周初，对中央政府直接接管加泰罗尼亚的反抗并未落实为行动，分离主义领导者则是一盘散沙。

不过周二公布的民调显示，对加泰罗尼亚成立独立国家的支持率在10月创下近三年新高。(完)