西班牙酒店业者巴塞罗拟收购诺翰酒店集团 正进行初步接触

路透11月20日 - 西班牙巴塞罗集团(Grupo Barcelo)已向对手诺翰酒店集团(NH Hotel Group)(NHH.MC)进行初步的并购接洽，希望能在西班牙旅游业兴旺发展之际，创建该国规模最大的酒店集团。

诺翰酒店集团周一在声明中称，家族企业巴塞罗已经提出欲获得合并后公司的60%股权，以及多数董事会席位。该公司提出的无约束性报价对诺翰酒店集团的估值为24.8亿欧元(30亿美元)。

根据递送至诺翰酒店集团的一封信函，巴塞罗已经提议由诺翰酒店集团进行逆向收购，而且建议诺翰酒店集团通过发行新股完成此笔交易，每股发行价为7.08欧元，较诺翰酒店集团过去三个月的平均股价溢价27%。马德里证交所公布了这封信函。

诺翰酒店集团的未来存在不确定性，因为该集团的最大股东--中国海航集团任命的董事会成员去年被驱逐出董事会，理由是海航集团收购同业卡尔森瑞德酒店集团(Carlson Rezidor Hotel Group)带来利益冲突。

合并后的诺翰-巴塞罗公司旗下将拥有超过600家酒店，营收约为35亿欧元。不过巴塞罗表示，该公司现阶段表达的收购意向“只是初步的”。

诺翰酒店集团股价周一飙升11.8%收报5.59欧元。

海航集团暂时无人发表评论。该集团持有诺翰酒店集团29.5%股份，以及美国最大酒店集团希尔顿全球控股(HLT.N)的26%股份。(完)