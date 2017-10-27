西班牙参议院召开会议 料将授权中央政府接管加泰罗尼亚

路透马德里/巴塞隆纳10月27日 - 西班牙政府周五准备对加泰罗尼亚实施直接治理，这一前所未见的举动可能引发与分离主义人士之间的冲突，他们呼吁加泰罗尼亚议会宣布独立。

西班牙参议院将在0800GMT召开会议，考虑政府援用宪法155条款，在地方政府违反条款时，由中央政府接管。

但实际如何运作，以及加泰罗尼亚是否会接受直接管辖，仍存在极大不确定性。一些拥独派人士已扬言发动公民不服从运动。

参议院授权是政府直接接管的必要条件。首相拉霍伊领导的人民党在参议院掌握绝对多数。参院预定1200GMT之前进行表决。

之后拉霍伊料将召开内阁会议，采取直接治理加泰罗尼亚的首批行动。可能包括解散加泰罗尼亚自治区政府，直接管辖加泰罗尼亚警力。

加泰罗尼亚地方议会将发生什么，目前还不得而知。该议会将在中午(1000 GMT)举行会议。

周四加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特排除进行提前选举时，他表示现在将由加泰罗尼亚议会执行10月1日公投所赋予的脱离西班牙的使命。

10月10日普伊格蒙特曾含糊地宣布独立，但马上又叫停，以便和西班牙政府进行谈判。

加泰罗尼亚议会可以决定取消暂停，更明确地宣布独立，或提出脱离西班牙的正式议案进行表决。

不过所有这些选项预计都不会产生任何直接结果，因为西班牙宪法法院将立即阻止任何独立宣称，其他国家也已经明确表示，他们不会承认加泰罗尼亚是一个独立国家。(完)