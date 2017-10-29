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西班牙巴塞罗那数十万人游行力挺统一 民调显示统派支持率略高
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2017年10月29日 / 晚上11点40分 / 更新于 11 小时内

西班牙巴塞罗那数十万人游行力挺统一 民调显示统派支持率略高

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路透巴塞罗那10月30日 - 周日的巴塞罗那，有数十万支持统一的群众走上街头，在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际，这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行，强势表达自身的想法。

2017年10月29日，西班牙巴塞罗那，力挺统一的民众参加大游行。REUTERS/Jon Nazca

周日公布的民调显示，反对加泰罗尼亚地区独立的政党支持率目前小幅领先，这是自中央政府宣布该地区提前选举以来进行的首次民调。马德里当局希望透过这场选举来解决40年来最严重的政治危机。

根据民调以及加泰罗尼亚地区近期几次的选举结果，约有半数的选民反对独立，但一场独立运动的声浪已使危机迫在眉睫。

西班牙中央政府解除了加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特的职权、解散当地议会及自治区政府，并在周五宣布将在12月21日进行选举。在此之前，该地区议会在三个全国性政党抵制之下单方面宣布独立。

Sigma Dos为西班牙世界报(El Mundo)进行的千人调查显示，支持统一的政党赢得43.4%的支持，拥独政党支持率为42.5%。

调查在周一至周四进行，当时中央政府准备接管加泰罗尼亚。

西班牙政府周六表示，包括普伊格蒙特在内的分离派政治领导人有参加选举的自由。CUP是否参选尚不清楚。

加泰罗尼亚前副主席洪克拉斯(Oriol Junqueras)周日在El Punt Avui报发表文章称，已被宣布解散的加泰罗尼亚政府很快将不得不做出艰难决定。他没有谈及自己所在ERC党是否会参加选举。

距离选举还有几周，民调显示在分离派政党中占重要地位的CUP党将赢得国会135席中的七席，低于此前的10席。

此前掌握62席的拥独派联盟Junts pel Si在民调中被分成了两支政党PDeCat和ERC，因为他们不大可能采取同一纲领。民调显示，这两支党派可能一共赢得54至58席。(完)

编译 李婷仪/王丽鑫；审校 徐文焰/郑茵

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