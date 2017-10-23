（更正）专访：加泰罗尼亚独立危机是西班牙评级面临的关键风险--标普

(更正：10月18日发稿，因原文有误，内文第五段引语中应为“增长并非债务驱动”，非“增长受到债务驱动”)

路透伦敦10月18日 - 标普全球周三表示，对西班牙是否恢复对加泰罗尼亚的直接管理没有特别看法，要等待观察该危机是否对强劲的经济复苏造成持续损害。

标普对BBB+的西班牙主权评级展望为“正面”，但围绕加泰罗尼亚独立行动的紧张局势令短期内评级上调前景存疑。

标普全球驻马德里的高级主权分析师Frank Gill对路透称：“事态如何发展仍有待观察。各方明显希望缓和局势，因此我们对于西班牙宪法第155条是否被触发并没有特别看法。”

他说，标普更为关注的是该事件对西班牙经济和财政表现可能产生的影响。上周在加泰罗尼亚的独立宣示之前，标普表示，除非紧张局势升级，否则其预计不会下调西班牙评级。[nL4S1MO2I1]

“西班牙经济增速为3%，增长并非债务驱动，出口表现回暖，所以问题是，加泰罗尼亚事件对整体经济的影响有多大。”

Gill补充说，标普还在关注西班牙债务与国内生产总值(GDP)比率面临的潜在影响，目前西班牙该比率高于96%，仍处于欧洲最高之列。

“西班牙在预算改善方面仍有很多工作要做；加泰罗尼亚局势有很大的不确定性，”他说。(完)