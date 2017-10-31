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西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
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2017年10月31日 / 凌晨1点47分 / 1 天前

西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特

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路透巴塞罗那/马德里10月30日 - 西班牙检察官周一以叛乱和煽动的罪名，对已被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)提出指控；普伊格蒙特与加泰罗尼亚地区前政府的其他官员已抵达比利时，并在那里聘请了一名律师。

随着马德里当局开始直接管辖加泰罗尼亚，西班牙总检查长Jose Manuel Maza要求以叛乱、煽动、欺诈和滥用资金的罪名，对组织非法独立公投的加泰罗尼亚地区领导人提出指控。

西班牙政府一名高官周一称，普伊格蒙特已抵达比利时。西班牙媒体报导称，普伊格蒙特与其他五名同僚驱车前往法国城市马赛，在那里乘飞机抵达比利时。

比利时律师Paul Bekaert称，他已接受普伊格蒙特为客户，但不会证实会否正在政治避难申请方面提供帮助。

两项民调显示，独立倾向已有退潮之势。在西班牙世界报(El Mundo)上发布的Sigma Dos调查显示，支持独立的加泰罗尼亚民众有33.5%，而由西班牙国家报(El Pais)发布的Metroscopia调查显示，拥独派仅占29%。据加泰罗尼亚政府的官方调查，7月时支持独立的民众有41.1%。

评级机构惠誉周一称，加泰罗尼亚紧张局势升级，令西班牙经济增长前景严重恶化，或将导致该国的信用评级被调降。(完)

编译 王琛；审校 郑茵

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