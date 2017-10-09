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数十万人在巴塞罗那街头抗议 反对加泰罗尼亚独立
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2017年10月9日 / 凌晨12点25分 / 10 天前

数十万人在巴塞罗那街头抗议 反对加泰罗尼亚独立

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路透巴塞罗那10月8日 - 周日，数十万人涌上西班牙加泰罗尼亚地区首府巴塞罗那街头，反对加泰罗尼亚脱离西班牙独立；显示出人们就该地区的独立问题存有巨大分歧。

当地警方估计有35万人在街头抗议，他们挥舞着西班牙国旗和加泰罗尼亚地区旗帜，并举着写有“加泰罗尼亚即西班牙”和“团结力量大”的横幅。人们涌向巴塞罗那市中心，此前代表双方的政治人士均强调各自立场；这是西班牙数十年来发生的最为严重的政治危机。

又有两家总部位于加泰罗尼亚地区的企业将在周一举行董事会，决定是否将总部迁出该地区，此事加重了加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)所面临的压力，他将于周二在地区议会上发表讲话，外界希望他届时不要宣布独立。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六表示，若加泰罗尼亚宣布独立，则不排除解散地方政府并重新举行地方选举，以及取消加泰罗尼亚的自治地位。

这场政治僵局促使一些银行和企业将总部迁出加泰罗尼亚。消息人士称，总部位于加泰罗尼亚地区的基建公司Abertis(ABE.MC)周一将召开董事会，讨论将总部迁移到西班牙其他地方。

与地产公司Inmobiliaria Colonial (COL.MC)相熟的消息人士则称，该公司周一也将召开董事会，讨论将总部迁出加泰罗尼亚。

已决定将总部迁出加泰罗尼亚的企业包括西班牙第三大银行Caixabank (CABK.MC)，及第五大银行Sabadell (SABE.MC)。

欧盟各国越来越担心这场危机对西班牙经济造成的冲击，以及其影响可能蔓延至其他经济体。(完)

编译 王琛/张若琪 审校 郑茵/王兴亚

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