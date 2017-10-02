焦点：加泰罗尼亚地区领导人在独立公投后表示可能脱离西班牙

2017年10月1日，西班牙巴塞罗那，加泰罗尼亚独立公投后民众在加泰罗尼亚广场举行集会。REUTERS/Susana Vera

路透巴塞罗那10月1日 - 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。

普伊格蒙特的言论发表前，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)发表电视讲话，排除地方独立的可能性，指责分离主义分子企图“胁迫...整个国家”。他提出所有党派应坐下来，就加泰罗尼亚地区的未来进行谈判。

这场公投行动将西班牙拖入数十年来最严重的一场宪政危机，加深了马德里与巴塞罗那两方面之间的矛盾。

“在这个希望与痛苦并存的日子，加泰罗尼亚的公民们赢得了权力，可以拥有一个共和国形式的独立国家，”普伊格蒙特在电视讲话中说。

“我的政府，将在未来几天向加泰罗尼亚议会提交今日表决的结果，以便议会能够依照公投法采取行动。议会是我们人民主权的体现，”他表示。

根据公投法规定，如果加泰罗尼亚地方议会投票结果显示多数人赞成脱离西班牙，则该地区可单方面宣布独立。西班牙政府认为该法律违宪。

当日稍早，加泰罗尼亚街头爆发暴力冲突，国家警察持警棍冲入投票站，拖走投票者。该地区是西班牙的工业和旅游业重地，占全国经济总量的五分之一。

此举招致国内外的批评声浪。英国外交大臣约翰逊对暴力事件表示担忧，不过他支持西班牙政府认为投票违宪的观点。

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria称，警察使用武力的做法适当。

“该地区政府完全不负责任的行为必须由国家安全部队进行处置，”她说。

在暴力事件发生后，欧元兑美元在亚洲交易时段盘初下跌约0.0033美元，最低跌至1.1776，不过很快稳定在1.1801。但中国和澳洲市场逢假期休市，导致市场流动性非常稀薄。

普伊格蒙特在公投前已表示，若投票结果为“赞成”，将于48小时内提议独立。不过公投的分裂本质，加上许多投票站关闭，朝正式宣布独立迈进的行动可能不会顺利。

普伊格蒙特呼吁欧洲介入，以确保基本权利得到完全尊重。

报纸La Vanguardia称，加泰罗尼亚分离主义组织与工会号召周二大罢工，这是紧张情势将延续至公投之后的另一个信号。

加泰罗尼亚官员表示，警方的镇压行动造成844人受伤，西班牙内政部表示，有12名警员受伤。

“我提议所有在议会有席位的政党举行会议，共同讨论我们将面对的未来，”拉霍伊在电视演说中表示。

**何去何从？**

民调已显示，加泰罗尼亚约40%民众希望脱离西班牙独立，不过多数人倾向就此议题举行公投。

国家警察冲进投票站，使用警棍并向人群发射橡皮子弹，迫使潜在的选民离开投票站，有些人则是被拽着头发拖走的。

“不管对独立持什么样的看法，我们都应当谴责正在目睹的场景，并呼吁西班牙在造成严重伤害前改变做法，”苏格兰支持独立的首席部长斯特金在推特上称。

尽管国家警察采取了行动，但一些投票站依然开放，尤其是做法温和许多的加泰罗尼亚警方监管的地区。

“我很高兴，尽管他们设置了障碍，我还是设法来投票，”为投票排队六小时的巴塞罗纳72岁养老金领取者Teresa说。

一位地区政府发言人称，尚不知道何时宣布结果。该发言人补充说，这是漫长的一天，计票工作会很漫长。

鉴于大多数支持独立的民众料已投票，而大多数反对独立的民众没有投票，无论最后投票的民众是多少，投票的结果可能是“赞成”。

这次公投遭到西班牙宪法法院否决，其裁决公投不符合1978年宪法规定，因此公投不具有合法地位。(完)