西班牙政府威胁将取消加泰罗尼亚自治收归中央直接管辖

路透马德里10月19日 - 西班牙中央政府周四威胁将中止加泰罗尼亚的自治权，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，如果政府继续“压迫”，则加泰罗尼亚将更进一步，正式宣布独立。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示，他将在周六召开特别内阁会议，对加泰罗尼亚强制实施直接管辖。这将是西班牙自1970年代末回归民主制度以来从未出现过的情况。

普伊格蒙特对上午10点放弃分裂运动的截止时间置之不理，威胁拉霍伊会在加泰罗尼亚议会正式宣布独立。

这两份声明加剧了该为期一个月之久政治危机的不确定性，引发对于社会不稳定的担忧，导致西班牙下调其经济成长预期，也给欧元带来冲击。

在最后期限过去后，西班牙政府公债收益率上升，该国股市下滑，欧元跌至平盘下方。

“若政府继续阻碍对话并持续施压，加泰罗尼亚议会若认为时机已到，将就正式宣布独立进行表决，”伊格蒙特在致函西班牙首相拉霍伊时表示。

尚不清楚加泰罗尼亚将通过怎样的方式以及在何时宣布独立，也不清楚独立决定能否被地区议会所通过，不过有很多赞同独立的议员都曾公开表示过，他们希望能在加泰罗尼亚议会就此进行一场投票，从而赋予独立更为庄严的色彩。

根据1978年宪法的第155条款，若是某个地区有违宪行为，那么首相有权接管该地区。如果拉霍伊启动第155条，也将等到至少下周初才能完全生效。这将先需要议会的批准，并给予分离主义分子一些在最后关头单方面分裂的余地。（完）