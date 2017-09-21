西班牙警方突击加泰罗尼亚政府大楼逮捕官员 防堵独立公投

路透马德里/巴塞隆纳9月20日 - 西班牙警方周三搜索加泰罗尼亚政府机构办公室，逮捕多名官员，以阻止一项遭禁止的独立公投，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，此举代表西班牙中央政府已实质接管加泰罗尼亚。

巴塞隆纳(巴塞罗那)市中心的自治区政府大楼外，及加泰罗尼亚的数个城市，聚集了数以万计的抗议民众，挥舞红黄色的加泰罗尼亚旗，呼喊“占领势力滚开”及“欧洲在哪里？”口号。

“西班牙政府已动用所有权利干涉加泰罗尼亚政府，并建立紧急治理，”普伊格蒙特在一项电视转播的谈话中表示。

“我们谴责并拒绝西班牙政府反民主及极权主义作法，”他并称，加泰罗尼亚民众应挺身而出参加10月1日独立公投。

加泰罗尼亚政府消息人士表示，西班牙警方周三在第一波突击行动中逮捕加泰罗尼亚经济部官员Josep Maria Jove。这起突击行动的目标锁定好几个政府部门。

La Vanguardia报指出，十余名高层地方官员遭逮捕。警方证实已执行与公投相关的突击，但未提供细节。

西班牙财政部已接管加泰罗尼亚的财政，以防止公共经费被用于进行公投。

但西班牙中央政府必须谨慎处理，以免显得强势打压。民调显示，尽管多数加泰罗尼亚民众希望进行独立公投，但仅有40%以上的少数民众支持独立。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示，在加泰罗尼亚的行动是基于法律判决，是为了保护法治。

他之后呼吁加泰罗尼亚领袖取消公投。(完)