焦点：德国社民党面临压力 要求其与默克尔合作组建大联合政府

路透柏林11月23日 - 德国社会民主党(SPD)周四承受的压力不断增大，外界要求其放弃反对与默克尔所在的保守党派组成新的“大联合政府”的立场。一些资深政要认为，该党有义务促进国家稳定。

2017年11月20日，德国柏林，德国社民党领袖舒尔茨在社民党总部讲话。REUTERS/Hannibal Hanschke

自从上周末与自由民主党(FDP)及绿党(Greens)组建三方政府的努力失败之后，德国总理默克尔正面临其政治生涯中最严重的一场危机。这已令整个欧洲普遍担心，作为欧陆经济强国的德国，恐怕要遭遇旷日持久的领导层真空。

自2013年以来，SPD都参与了默克尔领导的联合政府。但其领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，由于在9月24日选举中的战绩为战后以来最差，SPD必须听从选民的意愿，转变为反对党。

目前，要求SPD重新考虑其决定的压力与日俱增，该党面临选择，要么同意以不投反对票的方式支持保守党派领导的少数政府，要么参与重新组建执政联盟。

不论是哪种情况，舒尔茨的党魁地位都将难保。若是改弦易辙与保守派联手，社民党领导人就得更换，而这在12月7-9日党内大会前不太可能发生。

舒尔茨与总统史坦迈尔在周四下午举行了一次漫长的会议，然后前往社民党总部与党内高级成员进行磋商。史坦迈尔曾是社民党议员，担任过外长，他正在努力协助促成联合政府，以避免重新选举。

“我们将就是否以及如何才能在德国组成联邦政府进行磋商，”社民党的一位高级成员在会议前表示。这位高层还表示，其中一个选项就是以不阻止建立少数党政府的方式，间接支持默克尔。

但德国下萨克森州总理Stephan Weil暗示，组成一个完整的联盟会比少数党政府更可取。Weil是社民党重量级人物之一。

“少数党政府的架构较为脆弱，”他对RND报业集团称。社民党必须在其民主义务以及不愿再度经历大联盟伤痛的基层党员之间，擘划出一条路径。

“大家都知道兹事体大，涉及到欧盟一个非常重要的成员国的稳定，”他补充称。

基民党秘书长考德(Volker Kauder)也表达了这种看法，呼吁重新组成大联盟。

**等待德国的回答**

“欧洲正在等待有能力采取行动的德国，这样最终才能够对法国总统马克龙提出的问题做出回应，”他指的是马克龙呼吁进行财政改革以强化欧元区。

德国作为全球第四大经济体，长期以来一直是欧盟稳定的堡垒，欧盟和法国官员担心，如果这种政治不确定性持续数月，有可能损及欧元区治理、欧盟防务和难民政策的改革计划。

默克尔曾表示，她愿意与社会民主党合作，但如果这个选项失败，相比组成不够稳定的少数派政府，她更倾向于重新举行选举。

再次举行大选可能也无法迅速解决问题。根据德国宪法，惟有默克尔在下议院流失几张选票，总统才能要求再度进行选举--而这个过程可能会花上好几个月。

德国画报周三报导，在社民党153名国会议员当中，有30名议员本周开会时对舒尔茨倾向站在反对派的立场提出质疑。

社民党副党魁Karl Lauterbach周四对ZDF电视表示，该党可能必须重新思考反对组成“大联合政府”一事，但他补充道，他对于加入默克尔领导的政府仍抱持怀疑态度。(完)