全球金市：SPDR黄金ETF遭遇四年多来最大月度跌幅，因避险买需退潮

路透8月4日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量在7月下降超过7%，因投资者抛售黄金买入股票等其他资产，导致该ETF遭遇2013年4月以来最大月度跌幅。

SPDR Gold Trust的7月持仓量下降约55吨，至791.88吨，价值约320亿美元。

“股市短期内无疑对黄金ETF的表现带来冲击...尽管存在有关朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势以及特朗普政府人事变动，股市似乎仍不为所动，”新加坡Silver Bullion的董事Vergel Villasoto表示。

打击黄金ETF表现的其他因素还包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息，以及欧洲央行可能于今年稍晚收紧政策。

“这些消息对...黄金和白银等避险资产的需求带来负面影响，”Villasoto说。

“我们仍看好今明两年的全球经济增长。因此在2018年底之前，黄金应该都不会获得很强的避险买盘支撑，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke指出。

7月黄金ETF的资金流出主要集中在SPDR，包括COMEX Gold Trust在内的黄金ETF整体持仓量则下滑约4%。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)