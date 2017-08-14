《特别报导》俄罗斯对委内瑞拉的如意算盘：以贷款换石油资产

路透加拉加斯/休斯顿8月11日 - 熟悉委内瑞拉和俄罗斯谈判情况的消息人士向路透称，委内瑞拉政府愈发转向与俄罗斯结盟，以获取其生存所需的现金和贷款，并以提供本国珍贵的国有石油资产作为回报。

在加拉加斯竭力遏制经济崩溃和街头暴力抗议活动之际，莫斯科正利用自己作为委内瑞拉的最后贷款人身份，进一步控制该国原油储量。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国，拥有全球最大的原油储量。

据熟悉谈判情况的一位委内瑞拉政府高官和两位行业消息人士透露，至少从今年初以来，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)就一直在与俄罗斯最大的国有石油公司--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)秘密谈判，并向后者提供了其在委内瑞拉最多产的石油项目中至多九个项目的权益。

莫斯科在谈判中握有重要筹码：在帮助委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)政府避免面临主权债务违约或政变方面，来自俄罗斯和俄油的现金一直至关重要。

俄油仅在4月就向PDVSA提供了逾10亿美元资金，作为交换，得到了委内瑞拉稍后向俄罗斯发送石油船货的承诺。PDVSA的一位高层官员对路透表示，委内瑞拉政府至少在两次危急情况下动用了俄罗斯提供的资金，从而避免了债务违约的立即发生。

在将委内瑞拉石油卖给全球客户的过程中，俄油起到了中间人的作用。根据路透获得的PDVSA内部贸易报告和该公司一位消息人士透露的情况，许多委内瑞拉石油最终都被美国炼厂所采购--尽管美国正对俄罗斯进行制裁--因为这些原油是通过石油贸易公司等中间商卖出的。

PDVSA和委内瑞拉政府对于置评请求没有做出回复。

俄罗斯政府对此未予评论，称此问题应向外交部、财政部和国防部询问，这些部门未回复路透的置评请求。俄油也未予置评。

俄罗斯对委内瑞拉原油的控制日益增强，使其在美洲能源市场获得了一个较为稳固的据点。据委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的贸易报告，俄油目前每日转售大约22.5万桶委内瑞拉原油，约占委内瑞拉出口总量的13%。这足以满足秘鲁这么大的国家的每日需求。

委内瑞拉向俄油提供的多数原油，用于偿还马杜罗政府已经花掉的数以10亿美元计的现金贷款。该国政府需要俄罗斯资金来满足各项支出，从偿付债券到进口国内短缺的食品和药品。

委内瑞拉石油产业衰落详情：tmsnrt.rs/2fwsuCV

委内瑞拉反对党议员表示，俄罗斯的行为更像是掠夺者，而不是盟友。

“俄油当然是在趁火打劫，”委内瑞拉国民议会能源委员会副总裁Elias Matta表示，“他们知道这是一个弱势政府而且急需现金，他们简直就是鲨鱼。”(完)