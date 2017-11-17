国家电投预计今年新能源板块利润将达到70亿元左右

路透北京11月17日 - 中国五大发电集团之一--国家电力投资集团公司新闻发言人王子超周五表示，截止10月底，国家电力投资集团公司完成利润67.9亿元人民币，预计今年国家电投新能源板块的利润将达到70亿元左右。

他在媒体座谈会上表示，今年以来，整个电力行业生产形势还是比较严峻的，但是公司克服了行业诸多不利影响，效益还是稳住了。

他并称，公司取得目前的效益首先得益于集团公司的重组，重组带来的效果显着，两个单位强强联合，可以说是优势互补；效益取得的另一个原因是改革，改革充分调动了集团的积极性和活力，明年还要对原来的改革任务继续深化。

王子超表示，目前国家电投的资产结构比较合理，水电等清洁能源发电比重达到50%，为公司在今年相对困难的行业环境下取得目前的效益提供了支撑。

国资委网站今年8月末宣布，经报国务院批准，中国国电集团公司与神华集团有限公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。神华集团和国电集团分别是A股上市公司中国神华(601088.SS)和国电电力(600795.SS)的母公司。国家电力投资集团公司董事长王炳华此前也确认，与华能集团“都有意在往一起想”，相关情况还在推进当中。（完）