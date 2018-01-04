Spotify秘密提交IPO申请 拟2018年上半年上市--消息人士

路透纽约/旧金山1月3日 - 据一位熟悉情况的消息人士周三称，音乐流媒体服务公司Spotify已向美国监管机构秘密提交首次公开发行(IPO)申请，计划在2018年上半年直接上市(direct listing)。直接上市将使部分长期投资者得以套现。

Spotify去年估值最高为190亿美元。若该公司的IPO计划得以推进，将是首家采用直接上市方式进行IPO的大型企业。直接上市是一种非传统的IPO方式，不会筹集新资本。

直接上市可不必由华尔街银行或经纪商来承销，也不用支付许多相关费用，可能会改变企业向公众售股的方式。

新闻网站Axios最先报导了Spotify秘密申请IPO的消息。

美国证券交易委员会(SEC)目前允许所有公司(不论营收高低)在披露财务状况前，秘密提交IPO相关登记声明草案。

Spotify是全球最大的音乐流媒体公司，苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)是其主要竞争对手。路透此前曾报导，Spotify计划在2017年底申请首次公开发行(IPO)，并在2018年初登陆纽约证券交易所(NYSE)。

Spotify不予置评。

美国音乐发行商Wixen Music Publishing上周起诉Spotify，指后者在未经其许可也未支付补偿的情况下使用了数千首音乐作品。Wixen目前求偿至少16亿美元。

据熟悉情况的消息人士透露，尽管面临诉讼，Spotify仍打算推进2018年上半年在美国直接上市的流程。消息人士并称，高盛、摩根士丹利和Allen & Co正帮助安排这次上市案。(完)