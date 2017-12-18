上交所称将积极落实中英财金对话成果 稳步推进沪伦通准备工作

路透上海12月18日 - 第九次中英经济财金对话上周六在北京举行，在随后发布的政策成果中，中英双方同意加快推进准备工作，适时审视启动“沪伦通”的时间安排。上海证券交易所周日发布新闻稿称，将进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。

新闻稿显示，中英双方并同意进一步深入研究两地符合条件的上市公司以存托凭证的方式到对方市场挂牌上市，以实现两地市场的互联互通。

上交所和伦敦证券交易所研究认为，存托凭证适合于在时区不同、开放程度和市场制度差异较大的两个股票市场之间实现互联互通，其业务模式成熟，商业可行性较强，实施难度不高，总体风险可控，便于两地投资者保护，有利于扩大中国资本市场双向开放，有利于中英两国资本市场合作。

第九次中英经济财金对话在北京举行，中国国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德共同主持对话，双方就宏观经济形势、贸易投资、产业战略、金融改革与发展、“一带一路”合作等进行了深入讨论，共达成72项互利共赢成果。

深交所和伦交所集团合作推出的深伦科创投融资服务联盟上周六启动，双方表示将以此为契机，充分利用网络平台优势，实现用户信息和服务共享，通过提供公司评估、企业培训、线上展示、对接交流、上市培育等服务，支持两地投资者和科创企业开展跨境投资对接，促进跨境创新资本形成。（完）

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