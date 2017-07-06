中金所董事长称应全面认识上证综指 客观认识A股市场和防范风险

路透上海7月6日 - 中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，作为A股“第一指”的上证综指.SSEC代表性在降低，已不能反映股改后流通股本价格的变化以及沪深全市场股价变化情况。仅以上证综指判断全市场走势，无异于刻舟求剑，投资者容易误判。

上海证券报周三刊登其署名文章并指出，近年来随着股改之后流通市值的变化和中小板、创业板等成长型企业的大量上市，上证综指的内涵和代表性已发生巨变。与时俱进地认识这些变化，有利于市场各方客观认识A股市场和科学防范市场风险。

首先，随着中小板、创业板等成长型企业的大量上市，仅反映沪市上市公司股票价格的上证综指的代表性在逐步降低。从上市公司数量看，上证综指成份股数量占比已从2000年的60%左右下降为目前的不足40%；从市值规模看，目前沪市总市值规模占比也不到60%。

而从成份股行业结构特点看，近些年来，随着中国经济结构调整升级，信息技术、医药、消费等新兴行业得到快速发展，许多中小规模的成长型企业纷纷在中小板、创业板上市，而上证综指中金融和能源等周期性行业权重较大，新兴产业公司占比较低，对市场的代表性有所下降。

与此同时，由于股票发行制度等方面的原因，中国排名居前的互联网、科技类公司，如腾讯(0700.HK)、阿里巴巴等(BABA.N)，都已经在境外上市。文章认为，这些股票表现并不比美国主要的科技股（苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)、微软(MSFT.O)）逊色，但境内市场的股票指数也无法体现这些成长企业的发展状况。

其二，上证综指不能反映股改后流通股本价格的变化以及沪深全市场股价变化情况，仅以上证综指判断全市场走势，投资者容易出现误判。2005年股权分置改革以后，流通股占比显著上升，2009年流通A股市值占比上升到51%，2017年进一步增加到70%。

“流通市值大幅增加，意味着股市市值结构发生了巨大变化，以沪市单一市场、总股本加权为代表的上证综指代表性有所下降。特别是在市场出现结构性行情时，投资者以单一市场综合指数来判断全市场情况时，容易出现误判。”文章称。

他并举例称，2007年10月18日上证综指到历史最高点6,124点时，反映流通市值变化的中证A股指数为3,474点、万得全A指数为3,957点；2015年6月12日，当中证A股和万得全A分别已达5,443点和7,258点，比2007年的最高点分别高出50.8%和76.3%，泡沫空前巨大的时候，仅反映沪市股票的上证综指只到5,178点，比前期的最高点6,124点仍然低了15.45%，有观点认为牛市刚起步不久，继续加仓买入。但估值很高的中小板、创业板率先大跌和强平措施引发多米诺骨牌效应，进而引发全市场大跌，投资者惊慌失措，甚至指责股市不该跌得如此之早。

“殊不知，以单一市场综合指数来度量全市场热度，无异于刻舟求剑，容易误判，”张慎峰称。

他认为，对于当前股市调整，既要看到不同指数的不同表现，也要看到股市周期和股价结构调整的必然性。从股市周期来看，2008年金融危机以来，中国一直是小盘股的扩展周期。近年来，随着QFII、RQFII、沪港通、深港通逐步发展，市场投资理念转变以及国际化程度不断提升，股市已经进入价值股成长较快的周期。

从美国次贷危机后的几个主要指数运行来看，上证综指从1,664点上升到目前的3,140点，涨幅88.7%；中证A股指数从1,047点上升到3,252点，涨幅208.8%；万得全A从1,207点上升到4,284点，涨幅254.9%；中小板综指从1,959点上升到11,070点，涨幅465.1%；创业板综指曾从575点涨到4,449点，目前在2,350点附近波动。

从估值来看，目前占八成以上的中小盘股票估值依然偏高。在去杠杆、去泡沫、流动性收紧的大背景下，相对紧缺的资金更倾向于配置在市盈率、市净率较低的大盘蓝筹股上，这就是所谓的“二八”或“一九”现象，这也是估值体系甚至是股市投资理念进步的表现。

从指数表现看，2017年初至6月23日，代表大盘蓝筹的上证50、沪深300指数分别上涨8.20%和7.14%，上证综指上涨1.17%，而深市的中小板综指下跌3.60%，创业板综指下跌9.44%，差异明显。

文章强调，这需要有关方面全面客观地宣传各种指数不同的结构和内涵变化的情况，使社会各方以平常心态，正视股市发展规律，提升投资者认识市场、驾驭市场的能力，从而使广大投资者的利益得到更加充分的保护。

作为中国股市发布最早的指数，上证综指诞生于1991年7月15日。（完）