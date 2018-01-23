中国个股：S*ST前锋拟重组置入北汽新能源汽车资产，估值288.5亿元

路透上海1月23日 - 停牌一年多的成都前锋电子股份有限公司周一晚公布包括股权分置改革和资产重组等一揽子方案，拟以资产置换及增发股份方式收购北汽新能源汽车股份有限公司，后者估值288.5亿元人民币，并定向增发募集配套资金。

S*ST前锋的全体非流通股股东拟向全体流通股东以每10股送4股的方式支付股改对价，未明确同意的非流通股东，其股改对价由第一大股东四川新泰克数字设备公司代付。在完成股改和资产重组后，上市公司将按最新股本，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

公告显示，S*ST前锋将全部资产和负债以1.87亿元估值，与北汽集团所持北汽新能源股权等值置换，随后S*ST前锋再向北汽新能源全体股东增发股份，作为收购北汽新能源股份的对价，每股增发价格为37.66元。根据置出与置入资产价格差价及发行价计算，预计本次新增股份7.61亿股。

北汽新能源的36家股东除了北汽集团及其旗下北汽广州和渤海活塞外，还包括北京国有资本经营管理中心等北京国资系企业、德国汽车厂商戴姆勒旗下戴姆勒大中华区投资公司、以及芜湖信石信冶投资管理合伙企业等多家私募基金等。

S*ST前锋还拟向不超过10名特定对象定向增发股份，募集不超过20亿元的配套资金，用于北汽新能源的创新科技中心及三种新车型项目。

由于去年10月底，北京国资委将四川新泰克100%股权划拨给北汽集团，北汽集团间接持有上市公司41.13%股权，因此本次重组不构成借壳上市。

因策划重大事项，S*ST前锋自2016年9月中起停牌，停牌前收报50.18元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)