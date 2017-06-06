中国个股：ST云维拟48亿购新三板公司深装总98%股权，后者借壳上市

路透上海6月6日 - 去年底实施破产重整的云南云维股份有限公司周一晚间公告称，拟以定向增发股份的形式收购目前挂牌新三板的深圳市深装总装饰股份有限公司98.27%股权，标的资产作价48.15亿元人民币。深装总的大股东成为ST云维的第一大股东，构成借壳上市。

ST云维公告显示，其拟向深装总59名自然人股东及中亘投资等36家机构发行股份，发行价格为每股2.61元，共发行18.45亿股股份。增发完成后，李兴浩及其一致行动人中亘投资、郑凤梅将持有ST云维25.74%股份，李兴浩将成为ST云维控股股东及实际控制人。目前公司第一大股东云南资本的持股比例预计降至9.99%。

李兴浩为国内知名空调企业志高空调的创办人，目前担任志高控股董事局主席及行政总裁。

2016年深装总实现营业收入42.93亿元，净利润为2.36亿元。ST云维还与李兴浩、中亘投资等潜在大股东签定业绩补偿及奖励协议，深装总若每年实际净利润数未能达到承诺净利润数时，则李兴浩、中亘投资、胡正富等五位股东应向上市公司支付补偿。

通过本次交易，ST云维将注入建筑装饰行业优质资产，从根本上改善公司的经营状况，增强持续经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力。

ST云维自去年9月末开始持续停牌，因筹划资产重组事宜，停牌前收报5.7元（去年末实施每10股转增10股后除权价为2.85元）。因上海证交所需对上述重组材料实施事后审核，公司股票将继续停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)