中国个股：*ST三泰称旗下子公司有意引入中邮政、复星和菜鸟为股东

路透上海6月9日 - 正筹划重大资产重组的成都三泰控股集团股份有限公司周四晚公告称，全资子公司成都我来啦网格信息技术公司有意引入中国邮政、复星国际及阿里巴巴关联企业菜鸟物流三家知名机构。

公告称，本次交易涉及我来啦公司的部分股权转让及增资，不涉及*ST三泰发行股份配套募集资金。目前*ST三泰已与上述三家企业旗下公司，即中邮资本管理有限公司、亚东北辰投资管理有限公司（复星孙公司）、浙江驿宝网络科技有限公司（菜鸟孙公司）签订初步合作意向。

我来啦公司经营速递易这个国内市场份额最大的24小时快递代收货服务网络，其竞争对手包括顺丰控股旗下的顺丰蜂巢、邮政易邮柜等。据*ST三泰年报，速递易已在全国79个城市布放运营智能快递柜5.6万个，2016年快递入柜量约为11.7亿单，占行业总量近40%，快递入柜率为3.7%；速递易日投件量峰值超过250万单。

不过由于速递柜目前的商业模式仍不完善，再加上巨额投入带来的设备折旧和运营费用，速递易的亏损不断扩大，并导致*ST三泰在2015年和2016年连续两年亏损。

上周菜鸟与顺丰在互通数据接口上产生不同意见，从而导致国内速递业两大巨头中断合作，之后在国家邮政局的协调下，双方自上周六起全面恢复业务合作和数据传输。该事件亦折射出物流业巨头对于速递柜所带来的大数据的高度关注。

*ST三泰公告未透露更多细节，仅表示，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司我来啦公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，重组具体方案需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成。公司股票将继续停牌。

*ST三泰自3月底持续停牌，筹划上述资产重组，停牌前收报6.82元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)