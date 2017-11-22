渣打冀望投行业务营收可达成年成长5-7%的目标

路透伦敦11月21日 - 渣打银行(STAN.L)投资银行部门主管周二表示，该行将在中期内提振投行业务营收，以期达成年复合成长率5-7%的目标；同时将压低风险，避免重蹈覆辙。

渣打银行企业及机构银行部门主管Simon Cooper在一场会议中对投资者表示，这家侧重亚洲、非洲及中东业务的银行在历经两年的重整后，将拉高银行的收入。他表示，收入来源将来自对这些市场更多客户的交叉销售，以及区域内交易创新作法所带来的商机。

在两年的重整期，首席行政总裁温拓思(Bill Winters)裁员逾1.5万人，并撤裁亚股等业务部门；投资者冀望该行历经重整后营收可恢复成长。

温拓思在2016年4月自汇丰(HSBA.L)延揽Cooper进入渣打，以期改善该行企业及机构银行部门的表现。该部门营收占集团整体比重高达45%。

Cooper对路透表示，渣打有很多方法将风险控制在预期参数内，包括让顾问在考虑是否批贷时将更多因素纳入考量，以及监控贷款账户的整体风险。

Cooper称，该行已经通过剥离规模较小和无利可图的业务，使得年度营收减少16亿美元，现在关注重点为恢复增长。

他还表示，该行可能避开股票业务，该业务2015年就已基本关闭。

关于渣打能否在长期内维持与过去相同的获利增长水平，一些分析师持怀疑态度。

券商KBW在一份报告中称，除非有迹象显示集团层面出现预期的营收增长，否则市场疑虑将一直存在。KBW对渣打的评级为“表现与大盘一致”。

渣打周二收低0.2%，STOXX European银行类指数跌0.1%。(完)