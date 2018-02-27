渣打银行2017年获利增五倍但低于预估 拟恢复派息

路透香港/伦敦2月27日 - 渣打银行(STAN.L)在公布2017年税前获利激增五倍后恢复派发股息，表明该行历经两年重整后，在恢复营收增长上取得进展。

渣打2017财年税前获利跳升至24.1亿美元，但低于汤森路透访查10名分析师平均预估的27亿美元；2016年税前获利为4.09亿美元。

根据该行周二发布的声明，2017财年营业利润增加近3%至144.3亿美元。

渣打称，鉴于财务表现好转，加上资本雄厚，董事会建议恢复派发股息，每股普通股全年拟派发0.11美元股息。

渣打公布财报和恢复派息后，在香港挂牌的股价(2888.HK)午盘初涨逾2%，扳回稍早跌幅。

金融危机对渣打银行的打击相对较小，但之后全球大宗商品价格崩跌，以及过度放贷导致其不良贷款增加，令该银行陷入困境。

渣打银行在首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的带领下进行了两年重组，期间裁减逾15,000个岗位，并砍掉亚洲股票等业务部门，投资者如今冀望该行能在重组后恢复营收增长。

渣打有相当大部份的营收来自亚洲。该行2015年下半年及2016年未派发股息，称因持续进行调整及监管不确定性。

“董事会理解普通股息对于股东的重要性，并打算逐渐提高全年每股股息，”渣打集团主席比尼亚尔斯(Jose Vinals)周二在该行的业绩公告中表示。

他说，未来提高股息将有赖于渣打的获利前景、集团与本地的监管资本要求，以及扩张业务的投资机会。

渣打的核心资本充足率去年保持在13.6%，与2016年相同，但高于渣打12-13%的目标水平。这是另一个备受关注的银行财务实力指标。

消息人士本月稍早对路透表示，渣打考虑通过增加对关键的工业产业和主要客户的贷款来提振回报，此举可能会削减大约十几个投行岗位，因其在私募股权等领域收缩业务。

其中有些岗位可能重新安置在主要企业银行部门的其它分支。该行正在加强该部门，因其打算增加对亚洲、非洲和中东等主要市场重要企业的贷款。(完)