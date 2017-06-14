渣打计划扩张美国业务 调度亚洲高层人才支援战力

路透纽约/香港6月14日 - 渣打(STAN.L)高层主管表示，渣打计划扩大美国版图，将在美国当地聘雇人才，同时调度亚洲主要地区的高层人员，以壮大美国团队。

美国市场为渣打2016年营业利润贡献6.61亿美元，约占5%，在主要市场之中比例最低。渣打的其他主要市场包括香港、中国、印度及阿联酋。

“我们确定将美洲视为一个成长区域。我这样说，并不表示我们希望成为摩根大通、或美银美林、或富国银行，”渣打美国执行长Torry Berntsen在纽约办公室向路透表示。

“我们认为，以渣打的网络样貌而言，我们拥有特殊的形象。”

银行高层人士称，通过该计划，渣打旨在向美国大公司提供贸易融资、交易产品服务、现金管理和外汇市场产品。

利率上升、企业贷款增长强劲，以及对美国总统特朗普实施减税和放宽金融监管的期望，料将促进银行业务的增长，从而为渣打扩张提供有利的环境。

说到渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)和离开汇丰后加入渣打的资深银行家Simon Cooper时，Berntsen称，“这更像是打造一个新焦点，这是Bill和Simon入主渣打后的成果...我们认为，该计划给渣打带来很好的增长前景。”Simon Cooper掌管渣打旗下最大的业务部门--企业和机构金融服务。

截至2016年底，渣打的美国业务资产规模为476亿美元，相当于其总资产的7%，渣打的香港和新加坡业务则分别占到总资产规模的21%和13%。（完）