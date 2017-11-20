新闻稿：中国房市降温 领先地产开发商将抢占更多市场份额--标普

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香港，2017年11月20日—中国房地产市场经历了两年多的繁荣周期，现在已逐渐受到政府政策的控制，标普全球评级在今日发布的文章《中国房地产业观察：房市降温，领先地产开发商将抢占更多市场份额》中如是表示。

虽然中国政府采取措施为住房销售市场降温，但今年前十个月住宅地产销售货值仍增长10%，大型房地产企业销售业绩创下新高。然而近几个月来，房地产销量增长出现放缓。十月通常是房地产市场的销售旺季，今年却出现了负增长。

“我们认为，中国房地产市场最终还是迎来了减速”，标普全球评级分析师邹宇轩表示。“我们预测2018年中国全国范围内的地产销售额下降幅度将达到5%，主要缘于销售面积下降”。

我们预计，虽然地产价格在部分房市过热的三四线城市可能会下滑，但一二线城市的地产价格预计将相对保持稳定。

政府的房地产市场降温措施虽然还未达到降价的目的，但却使销售面积出现下降。今年以来，迫于政府的价格调控措施，地产开发商新项目的销售部署部分有所延迟，一二线城市的地产销售面积出现下降。

“我们认为房地产行业在市场调整时期可能会加剧分化，大型房地产企业通过收购规模较小、实力较弱的地产企业的方式使其利润得到巩固”，邹宇轩表示。

我们授予评级的中国房地产开发商的销售业绩预计将好于市场整体水平。此外，我们也预期大型房地产开发商将有机会通过收购那些在融资和市场调整中处于劣势的小型地产公司来扩大规模。

行业上升周期带来的丰厚利润使大型地产开发商的流动性得到增强。因此，我们预计，尽管2018年市场状况弱化，但受评中国房地产企业的信用水平将保持稳定。不过，开发商对信托融资的依赖加剧将使其更容易受到信贷环境收紧的影响。

我们认为，2018年房地产企业面临的主要风险为日益上升的再融资需求。再融资需求将在2018年迎来峰值，2019年和2020年也不太可能下降。我们预计政府仍将批准用于重要债务再融资的债券发行，因此房地产行业债券规模将继续增加，但同时融资成本也将有可能显著升高。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)