新闻稿：中国债市参与者支持政府采取强制手段 化解企业债务过剩问题--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2017年12月6日—中国债券市场参与者支持政府开展供给侧改革，及其他旨在控制浪费性投资支出和借贷行为的改革。标普全球评级在12月5日发布的《标普问卷调查表明：投资者支持从严整治中国僵尸企业》一文中如是表示。

今年10月、11月，标普全球评级分别在新加坡、香港、北京和上海四地举办“中国信用观察”研讨会。期间，我们对超过200名投资者、金融中介机构及其他市场参与者进行了问卷调查，询问他们对于中国政府采取行动来降低过高的企业债务杠杆，及降低经济增长对信贷刺激高度依赖的看法。

调查结果显示，相对于全面收紧货币政策，投资者更倾向于通过行政手段改变投资支出和借贷行为。

比如，当被问及更希望政府采取何种手段帮助企业去杠杆时，大部分被访者都选择了关停僵尸企业。“僵尸企业”是指自身没有盈利能力、主要依靠银行续贷和其他形式的支持来维持经营的企业。

被访者还表达了对继续开展供给侧改革，以此削减中国工业领域过剩产能的强烈支持。政府今年针对业绩差或拥有落后、污染设备的工业企业开展减产或产能关停行动，使得存活下来的企业能更好地享受因供给减少带来的产品售价上涨的利好。

标普全球评级信用分析师李国宜表示，“我们预计，政府将继续推进供给侧改革，这一改革已削减了制造业和大宗商品领域内的过剩产能，继续推进改革将增强相关企业的偿债能力。”

不过，为了抵消企业支出放缓所产生的紧缩效应，决策者有选择性地放松了居民部门的信贷环境；同时，政府和国有企业也一直在通过举债增加刺激性支出。由此带来的结果是，中国的绝对债务规模以及债务对GDP比率仍在继续上涨。

当被问及对于中国债务人构成向公共部门转移有何看法时，更多被访者表达了积极的态度。比如，在新加坡的研讨会上，有24%的参与者认为，债务人构成转变对于中国银行业有正面影响，11%的受访者认为将有负面影响。同时，有56%的被访者认为这一情况略有正面影响，另有9%的人选择了略有负面影响。

标普全球评级信用分析师廖强表示，“我们认为，加大基础设施相关刺激性支出本身存在着风险。而债务人构成向公共部门转移即便并非是最理想的，或许也是艰难局面下最有利的情形。”

市场参与者认为，中国仍然有时间来化解自身的债务问题。绝大多数参与者预计，中国不会在未来3年内爆发银行业危机（即不良资产在全部未到期贷款中的占比超过15%）。另外，多数受访者认为，中国仍然有5-10年左右的时间来化解债务过剩问题，其乐观程度超过标普全球评级。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）