中国经济今年有望迎来首次年度增速提升 尽可能淡化GDP增长--统计局官员

路透北京12月21日 - 中国国家统计局总经济师盛来运周四表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

中新网网站刊登盛来运在国是论坛2017年会上的讲话称，从今后一个时期来看，适当降低经济增长预期，有利于把主要的精力放在调结构、转方式上，要尽可能地淡化GDP的增长。

他强调，多年以来中国最大的问题就是结构性问题，要加大结构性改革，要去除过剩产能，要加大经济的再平衡的力度，使过去主要依靠投资增长，要转向投资消费进出口共同拉动经济增长，实现经济的再平衡和可持续发展。

“中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，它是一个必然的趋势，而且经过这几年的调整，我觉得中国的经济还是控制的非常不错的，”盛来运称，“新旧动能转化比较好，前三季度增长6.9%，今年全年还没有出来，但是应该说可以说会首次迎来年度增速的提升。”

他表示，要更加重视民生事业的发展，更加重视环境的保护和环境质量的改善，随着生活消费升级，对自然的和谐发展提出了更高要求。

盛来运指出，如果要站在老常态、用老的思维、老的眼光来看待中国经济，那看到的更多的是中国经济增速在下滑，传统的产业在分化，传统的动能在削减，可能就乐观不起来，但是如果站在新当代视角、站在新时代这样一个大的背景下再看待中国经济，可能得出不一样的结论。

据其介绍，去年服务业增加值占GDP比重超过50%，占据半壁江山，新兴产业，包括一些高技术产业，装备制造业增速普遍高于工业增速4到6个百分点；过去四年每年新增就业人数是1,300万，调查失业率最近几个月连续在5%以下。“说明中国经济在增速换挡，在总体运行平稳的情况下内在的结构发生了深刻的积极变化。”

谈及统计工作，他称，要为中国高质量的发展提供更多的指标，要有新的视角，这样才能准确地客观地全面地感受到中国经济高质量发展的温度和高度。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

会议明确将继续实施积极的财政政策，稳健的货币政策要保持中性，这也延续了上年的政策基调，而稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。对于涉及民生，环保、改革等方面的工作也做了具体部署。（完）