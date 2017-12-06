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欧洲股市：因欧元下跌扳回跌幅，Steinhoff崩跌
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#阿姆斯特丹市场报道
2017年12月6日 / 晚上6点10分 / 更新于 21 小时前

欧洲股市：因欧元下跌扳回跌幅，Steinhoff崩跌

1 分钟阅读

* STOXX 600指数下跌0.1%

* 欧元下滑，提振股市

* Steinhoff市值蒸发了逾六成

* 金融股下跌，必需性消费类股上涨

路透米兰/伦敦12月6日 - 欧洲股市周三扳回大部份稍早录得的“避险”跌幅，因欧元走低和美股高开，抵销今年迄今表现凌厉的科技股下跌带来的压力。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，稍早下跌最多1%，必需性消费类股等防御类股上涨，盖过了金融股下跌带来的影响。

“今日市场反弹的关键原因是欧元走低，”Makor Capital策略师Stephane Barbier de la Serre说。他补充表示，随着接近年尾，在缺乏强有力的看多或看空因素的情况下，投资者从欧元走势指引中谨慎行事。

欧元区出口公司的大部份营收使用美元，欧元下跌，通常会提振这些公司的会计账簿。

家具零售商Steinhoff崩跌63%，对STOXX指数带来最大的拖累。有关该公司可能发生会计违规问题的消息，引发投资者担忧。

Steinhoff称将就事件进行调查，且表示公司执行长已辞职，推迟发布全年业绩。

科技股下跌0.6%。近期该板块承压，因担心芯片市场繁荣时期可能很快结束，打压对该板块的人气。欧洲科技股是今年迄今表现最好的类股。

意法半导体(STM)，AMS和英飞凌分别下跌3.7%、5.9%和1.5%。

英股富时指数收涨0.28%，德股DAX指数收低0.38%，法股CAC-40指数微幅下跌0.02%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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