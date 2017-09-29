FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧洲汇市：英镑下跌，但势将录得四年来最佳月度表现
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年9月29日 / 下午4点57分 / 19 天前

欧洲汇市：英镑下跌，但势将录得四年来最佳月度表现

1 分钟阅读

路透伦敦9月29日 - 英镑兑欧元周五跌至一周低位，此前英国公布的数据显示，第二季国内生产总值(GDP)同比增幅为2013年以来最弱。但英镑兑美元势将录得四年来的最佳月度表现。

英镑稍早已经下跌，此前英国央行总裁卡尼表示，英国经济的发展势头适宜央行将在“相对短时间内”开始升息。这令英国央行在11月发布下一个季度通胀报告时升息的预期降温。

英镑兑美元在数据公布后最多跌至1.3357美元，1535 GMT, 英镑报1.3410美元，日内下跌0.2%。

英镑兑美元自本月初以来势将攀升近4%，为2013年9月以来的最佳月度表现，受美元疲弱提振，以及英国央行基调转向更加鹰派。

英镑兑欧元最多跌至0.8841英镑，后回升至0.8812英镑，日内仍下跌0.5%。

“没有迹象表明英镑近期升势会有长期逆转，数据整体上仅令英镑不会过度升值，不时的提醒市场，经济背景仍是后市波动的潜在因素，”XTB首席市场分析师David Cheetham称。

英国官方数据显示，该国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期的增幅放缓至1.5%，低于第一季的1.8%。

“今天的GDP数据发出了严厉警告，预示英国以后将面临麻烦，”Foenix Partners资深销售交易员Anthony Kurukgy表示。(完) (编译 刘静；审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below